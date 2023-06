Fotografije dneva (29. 6.)

Odpri galerijo

V ruskih obstreljevanjih Harkova so bili ubiti trije civilisti, stari 45, 48 in 57 let. Število smrtnih žrtev po ruskem raketnem napadu na mesto Kramatorsk, ko je izstrelek zadel restavracijo, je medtem naraslo na deset.,ranjenih pa 61 ljudi. Osem preživelih so potegnili izpod ruševin. Še najmanj trije ljudje so ujeti, reševalne akcije še potekajo.Foto: Genya Savilov/Afp