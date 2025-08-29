Fotografije dneva (29. 8.)

Galerija

Ženska nosi hlod v Kibumbi. Vodja agencije ZN za begunce je dejal, da sta se DR Kongo in Ruanda dogovorili o repatriaciji beguncev, ki so zaradi konflikta v vzhodnem delu Konga ostali brez domov. Izjava vodje UNHCR Filippa Grandija je prišla v času, ko se napetosti med Kongom in Ruando stopnjujejo, kljub mirovnemu sporazumu, ki sta ga podpisali junija s posredovanjem ZDA. Kongo trenutno vodi mirovna pogajanja tudi z milico M23, ki jo podpira Ruanda in je zavzela dele vzhodnega dela Konga. Foto: Jospin Mwisha/Afp