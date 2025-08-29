  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Fotografije dneva (29. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Ženska nosi hlod v Kibumbi. Vodja agencije ZN za begunce je dejal, da sta se DR Kongo in Ruanda dogovorili o repatriaciji beguncev, ki so zaradi konflikta v vzhodnem delu Konga ostali brez domov. Izjava vodje UNHCR Filippa Grandija je prišla v času, ko se napetosti med Kongom in Ruando stopnjujejo, kljub mirovnemu sporazumu, ki sta ga podpisali junija s posredovanjem ZDA. Kongo trenutno vodi mirovna pogajanja tudi z milico M23, ki jo podpira Ruanda in je zavzela dele vzhodnega dela Konga. Foto: Jospin Mwisha/Afp
    Galerija
    Ženska nosi hlod v Kibumbi. Vodja agencije ZN za begunce je dejal, da sta se DR Kongo in Ruanda dogovorili o repatriaciji beguncev, ki so zaradi konflikta v vzhodnem delu Konga ostali brez domov. Izjava vodje UNHCR Filippa Grandija je prišla v času, ko se napetosti med Kongom in Ruando stopnjujejo, kljub mirovnemu sporazumu, ki sta ga podpisali junija s posredovanjem ZDA. Kongo trenutno vodi mirovna pogajanja tudi z milico M23, ki jo podpira Ruanda in je zavzela dele vzhodnega dela Konga. Foto: Jospin Mwisha/Afp
    Dejan Mijović
    29. 8. 2025 | 12:18
    29. 8. 2025 | 12:19
    0:30
    A+A-

    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (28. 8.)

    Fotografije dneva (27. 8.)

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    fotogalerijasvet v fotografijahzanimivosti po svetu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Selda Sukaj: Marsikdo se ni učil albanščine, kako naj se slovenščine?

    Politologinja in medkulturna prevajalka iz Tirane opozarja na ovire, zaradi katerih Albanci težje uresničujejo željo po vključitvi v slovensko družbo.
    Pija Kapitanovič 29. 8. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (29. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 29. 8. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Cortina d'Ampezzo

    Od Ernesta Hemingwaya do Jamesa Bonda

    Cortina d'Ampezzo, kot naslednje prizorišče zimskih olimpijskih iger tudi s prenovljenimi hoteli hoče postati kraj, kamor je treba iti.
    Saša Bojc 29. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Življenjski stroški

    Inflacija najvišja po lanskem aprilu

    Inflacija je avgusta v medletni primerjavi znašala tri odstotke, s čimer je opazno nad evropskim povprečjem.
    Nejc Gole 29. 8. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Kocjančič: Smo pred tem, da nas doleti prometni infarkt, a krivi smo sami

    »Zdržati je treba, to je edina rešitev, ki jo vidim. To operacijo je treba prestati, da bi bilo potem bolje,« pravi Aleš Kocjančič, nekdanji predsednik ZŠAM.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Cortina d'Ampezzo

    Od Ernesta Hemingwaya do Jamesa Bonda

    Cortina d'Ampezzo, kot naslednje prizorišče zimskih olimpijskih iger tudi s prenovljenimi hoteli hoče postati kraj, kamor je treba iti.
    Saša Bojc 29. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Življenjski stroški

    Inflacija najvišja po lanskem aprilu

    Inflacija je avgusta v medletni primerjavi znašala tri odstotke, s čimer je opazno nad evropskim povprečjem.
    Nejc Gole 29. 8. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Kocjančič: Smo pred tem, da nas doleti prometni infarkt, a krivi smo sami

    »Zdržati je treba, to je edina rešitev, ki jo vidim. To operacijo je treba prestati, da bi bilo potem bolje,« pravi Aleš Kocjančič, nekdanji predsednik ZŠAM.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo