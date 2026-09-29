Fotografije dneva (29. 9.)

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Papež Leon XIV. blagoslovi Marie-Garance Noel, otroka z večkratno invalidnostjo. Papež se je ob koncu svojega štiridnevnega obiska v Franciji ustavil še v Metzu blizu meje z Nemčijo, mestu, ki je v preteklih vojnah večkrat prehajalo iz francoskih v nemške roke in obratno. Mesto je tesno povezano z Robertom Schumanom, enem od ustanovnih očetov EU. Papež je spomnil na Schumanovo zapuščino in ga označil za moža vere ter prepričanja in dejal, da je Schuman postal glasnik enotnosti v raznolikosti in je znal delitve spremeniti v mostove upanja. FOTO: Ludovic Marin/Afp