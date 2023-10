Fotografije dneva (3. 10.)

Odpri galerijo

Na predvolilnem shodu v San Martinu v provinci Buenos AiresTiago Codevilla drži velikanski 100-dolarski bankovec z naslikanim obrazom argentinskega kongresnika in predsedniškega kandidata zavezništva La Libertad Avanza Javierja Mileja. Všeč jim je njegov neposredni slog, jeza na politično kasto in pozivi k svobodi. Mladi Argentinci v velikem številu volijo ultraliberalca Javierja Mileija: to je neposredna podpora, ki ne zagotavlja zvestobe, vendar se je za zdaj držijo. Foto: Luis Robayo/Afp