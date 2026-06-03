Fotografije dneva (3. 6.)

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V Southamptonu je včeraj potekal protestni shod z okrog tisoč udeleženci, na katerem je govoril skrajno desni aktivist Tommy Robinson in med drugim trdil, da policija bele Britance obravnava kot drugorazredne državljane. Protestniki so se nato blizu prizorišča umora spopadli s policijo in jo obmetavali z opekami, steklenicami in smetnjaki. FOTO: Justin Tallis/Afp
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