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    Svet

    Fotografije dneva (3. 7.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Angela Merkel je v berlinskem Bode muzeju odkrila svoj uradni portret. Za avtorja slike je izbrala 28-letnega nemško-francoskega slikarja Jérémieja Queyrasa, ki jo je naslikal v njenem prepoznavnem modrem suknjiču z jantarno ogrlico. Nekdanja kanclerka je namesto priznanih umetnikov izbrala mladega slikarja, da bi dobila vpogled v to, kako mlad umetnik vidi osebo z več kot 70 leti življenja in 30 leti aktivne politike. Gre za osmi portret v zbirki nekdanjih nemških kanclerjev, idejo, ki jo je začel Helmut Kohl. Ta slika pa je hkrati zgodovinska, saj prvič prikazuje žensko in osebo, ki je odrasla v nekdanji Vzhodni Nemčiji. FOTO: Tobias Schwarz/Afp
    Galerija
    Angela Merkel je v berlinskem Bode muzeju odkrila svoj uradni portret. Za avtorja slike je izbrala 28-letnega nemško-francoskega slikarja Jérémieja Queyrasa, ki jo je naslikal v njenem prepoznavnem modrem suknjiču z jantarno ogrlico. Nekdanja kanclerka je namesto priznanih umetnikov izbrala mladega slikarja, da bi dobila vpogled v to, kako mlad umetnik vidi osebo z več kot 70 leti življenja in 30 leti aktivne politike. Gre za osmi portret v zbirki nekdanjih nemških kanclerjev, idejo, ki jo je začel Helmut Kohl. Ta slika pa je hkrati zgodovinska, saj prvič prikazuje žensko in osebo, ki je odrasla v nekdanji Vzhodni Nemčiji. FOTO: Tobias Schwarz/Afp
    Dejan Mijović
    3. 7. 2026 | 11:54
    3. 7. 2026 | 12:01
    0:30
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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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