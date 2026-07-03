Fotografije dneva (3. 7.)

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Angela Merkel je v berlinskem Bode muzeju odkrila svoj uradni portret. Za avtorja slike je izbrala 28-letnega nemško-francoskega slikarja Jérémieja Queyrasa, ki jo je naslikal v njenem prepoznavnem modrem suknjiču z jantarno ogrlico. Nekdanja kanclerka je namesto priznanih umetnikov izbrala mladega slikarja, da bi dobila vpogled v to, kako mlad umetnik vidi osebo z več kot 70 leti življenja in 30 leti aktivne politike. Gre za osmi portret v zbirki nekdanjih nemških kanclerjev, idejo, ki jo je začel Helmut Kohl. Ta slika pa je hkrati zgodovinska, saj prvič prikazuje žensko in osebo, ki je odrasla v nekdanji Vzhodni Nemčiji. FOTO: Tobias Schwarz/Afp