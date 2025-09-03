Fotografije dneva (3. 9.)

Galerija

Palestinci bežijo s svojimi stvarmi med evakuacijo iz mesta Gaza proti jugu. Izrael je 2. septembra okrepil kopičenje vojaških sil, ko so se rezervisti odzvali ​​na ukaze za vpoklic pred načrtovano ofenzivo na mesto Gaza, kljub vse večjemu pritisku doma in v tujini, da se konča skoraj dveletna kampanja na palestinskem ozemlju. Foto: Eyad Baba/Afp