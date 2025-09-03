Fotografije dneva (3. 9.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Palestinci bežijo s svojimi stvarmi med evakuacijo iz mesta Gaza proti jugu. Izrael je 2. septembra okrepil kopičenje vojaških sil, ko so se rezervisti odzvali na ukaze za vpoklic pred načrtovano ofenzivo na mesto Gaza, kljub vse večjemu pritisku doma in v tujini, da se konča skoraj dveletna kampanja na palestinskem ozemlju. Foto: Eyad Baba/Afp
