Fotografije dneva (30. 3.)

Migranti na mehiški strani v Ciudad Juarez opazujejo, kako drugi migranti, ki so že v ZDA, čakajo, da jih obdela ameriška mejna patrulja. Mejo iz Mehike v ZDA poskuša vsak mesec prečkati približno 200.000 ljudi, ki večinoma bežijo pred revščino in nasiljem v Srednji in Južni Ameriki. Foto: Guillermo Arias/Afp