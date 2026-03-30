Fotografije dneva (30. 3.)

Galerija

Med nacionalnim dnevom protestov Brez kraljev v Los Angelesu so policisti aretirali več deset protestnikov. 28. marca so se po Zda zbrale ogromne množice protestnikov proti predsedniku Donaldu Trumpu, kjer so izražali svoj bes zaradi tega, kar vidijo kot njegov avtoritarni slog vladanja, njegovo trdo priseljensko politiko in vojno z Iranom. Organizatorji so povedali, da se je na več kot 3300 dogodkih v vseh 50 zveznih državah zbralo najmanj 8 milijonov ljudi. FOTO: Etienne Laurent/Afp