Fotografije dneva (30. 5.)

Moška veslata po poplavljeni ulici v soseski Vila Farrapos v brazilskem mestu Porto Alegre. Brazilske oblasti so včeraj poročale o povečanem številu primerov leptospiroze, bakterijske bolezni, ki jo prenašajo podgane, na poplavljenem jugu države, katere deli so pod vodo že mesec dni. Po najnovejših podatkih zdravstvenega sekretariata zvezne države Rio Grande do Sul je potrjeno, da je za to boleznijo umrlo pet ljudi, še devet smrtnih primerov pa preiskujejo. Foto: Silvio Avila/Afp