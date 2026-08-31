Fotografije dneva (31. 8.)

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Pes stoji na motorju na poplavljeni ulici po močnem deževju, ki ga je v filipinsko provinco Pampanga prinesel monsun. V mesecu avgustu 2026 je močno deževje znova prizadelo prestolnico Manilo in okoliške regije. Zaradi monsunskih padavin je moralo domove zapustiti več kot 12.000 ljudi. Oblast je izdala opozorila zaradi nevarnosti poplav in plazov, saj so ponekod napovedali tudi do 200 milimetrov padavin. FOTO: Jam Sta Rosa/Afp