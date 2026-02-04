Fotografije dneva (4. 2.)

Galerija

Musher Nukaaraq Lennert Olsen pripravlja svoje vprežne pse za vožnjo v pasjem mestu blizu Sisimiuta na Grenlandiji. Pasje mesto je namensko, specializirano območje, ki se nahaja zunaj glavnega mestnega središča, kjer živi in ​​je nastanjenih približno tisoč grenlandskih vprežnih psov, saj jim ni dovoljeno živeti v mestu. Sisimiut je eno najjužnejših krajev na Grenlandiji, kjer se še vedno uporabljajo pasjo vprego. FOTO: Ina Fassbender/Afp