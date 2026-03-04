Fotografije dneva (4. 3.)

Galerija

Otrok joka, ko se je njegova družina brez njega vkrcala na tihotapski čoln, da bi prečkala Rokavski zaliv pri plaži Gravelines v severni Franciji. Včeraj ob zori so plažo v Gravelinesu zapustili štirje improvizirani čolni, vsak s približno petdesetimi ljudmi, ki so izkoristili začasno izboljšanje vremena za poskus nezakonitega prečkanja Rokavskega zaliva FOTO: Sameer Al-doumy/Afp