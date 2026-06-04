Fotografije dneva (4. 6.)

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Na ulicah po vsej Argentini se je včeraj zbralo na tisoče ljudi, večin54'11oma žensk, da bi obsodile femicide in zahtevale od javnih politikov stop nasilju na podlagi spola. Protestni pohod, ki ga je feministično gibanje imenovalo »Niti ena manj«, so organizirali zaradi nedavnega umora argentinske najstnice. FOTO: Luis Robayo/Afp
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