Fotografije dneva (4. 8.)

Galerija

Maroški konjeniki v tradicionalnih oblačilih med konjeniško predstavo »tbourida« (znana tudi kot fantasia) na tekmovanju za pokal Hassana II. v Rabatu streljajo iz pušk. Ta tradicionalna konjeniška disciplina vključuje konjeniške juriše, ki jim sledijo sinhronizirani salvni streli, s čimer se ohranja maroška kulturna dediščina, ki jo je UNESCO priznal kot nesnovno kulturno dediščino človeštva. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp