Fotografije dneva (4. 9.)

Galerija

Papež Leon XIV. sedi na belem motociklu BMW R18, ki ga je v papeškem slogu prilagodilo nemško podjetje in ga je na Trgu sv. Petra v Vatikanu predstavila skupina »Jesus Bikers« iz Nemčije. Motor bo papež podpisal na splošni avdienci, po podpisu pa ga bo 18. oktobra 2025 v Münchnu možno bkupiti na dražbi, da bi podprli otroški dobrodelni projekt na Madagaskarju prek Missio Österreich (katoliške misije Avstrije). Foto Handout Afp