Fotografije dneva (5. 1.)

Ukrajinski gradbeni delavci plezajo na streho porušene cerkve v vasi Bohorodychne v regiji Doneck. Bohorodychne so ruske sile junija 2022 močno napadle in jo zavzele 17. avgusta 2022. Ukrajinske oborožene sile so 12. septembra 2022 sporočile, da so ponovno prevzele nadzor nad vasjo. Ode takrat se je nekaj prebivalcev že vrnilo, da bi obnovili uničene hiše in živeli v vasi. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp