Fotografije dneva (5. 1.)

Po novoletni dražbi član osebja v suši restavraciji Sushizanmai drži glavo 243-kilogramskega modroplavutega tuna. Japonski podjetnik s suši restavracijami je 5. januarja na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici v Tokiu plačal rekordnih 3,2 milijona dolarjev za velikanskega modroplavutega tuna, s čimer je podrl prejšnji rekord. Foto: Yuichi Yamazaki/ Afp