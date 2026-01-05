  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Fotografije dneva (5. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Po novoletni dražbi član osebja v suši restavraciji Sushizanmai drži glavo 243-kilogramskega modroplavutega tuna. Japonski podjetnik s suši restavracijami je 5. januarja na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici v Tokiu plačal rekordnih 3,2 milijona dolarjev za velikanskega modroplavutega tuna, s čimer je podrl prejšnji rekord. Foto: Yuichi Yamazaki/ Afp
    Galerija
    Po novoletni dražbi član osebja v suši restavraciji Sushizanmai drži glavo 243-kilogramskega modroplavutega tuna. Japonski podjetnik s suši restavracijami je 5. januarja na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici v Tokiu plačal rekordnih 3,2 milijona dolarjev za velikanskega modroplavutega tuna, s čimer je podrl prejšnji rekord. Foto: Yuichi Yamazaki/ Afp
    Dejan Mijović
    5. 1. 2026 | 12:34
    0:22
    A+A-

    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (23. 12.)

    Fotografije dneva (22. 12.)

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmska delavka

    Umrla je Emilija Soklič

    Bila je pionirka filmskega poklica in inovatorka, zaslužna za zgodnje zvokovne zapise slovenskega filma.
    5. 1. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Luka, Nika in Domen neustavljivi (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 5. 1. 2026 | 14:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pariz

    Zaradi spletnega nadlegovanja Brigitte Macron na sodišču obsodili deset ljudi

    Pariško sodišče je obdolžence spoznalo za krive ustvarjanja ali širjenja zlonamernih komentarjev o spolu in spolni usmerjenosti Macronove.
    5. 1. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Električno omrežje

    Napad v Berlinu: odgovornost prevzela ekstremistična skupina Vulkangruppe

    Zaradi obsežnih poškodb bodo gospodinjstva brez elektrike vsaj do četrtka. Skupina Vulkangruppe je podobna dejanja izvedla že v preteklosti.
    Barbara Zimic 5. 1. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kranj

    V Kranju so razdejali obnovljene javne površine, vredne več sto tisoč evrov

    V nočni objestnosti so bile hudo poškodovane javne površine, namenjene otrokom, mladim in družinam.
    Pija Kapitanovič 5. 1. 2026 | 13:20
    Preberite več
