Fotografije dneva (5. 11.)

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Policija je včeraj aretirala več ljudi med zborovanjem v podporo aktivistični skupini Palestine Action pred vrhovnim sodiščem v središču Londona. Pravni spor glede prepovedi delovanja aktivistov skupine Palestine Action se nadaljuje, saj soustanoviteljica Huda Ammori na najvišjem britanskem sodišču izpodbija vladno odločitev, s katero je bila skupina opredeljena kot teroristična organizacija. FOTO: Henry Nichools/Afp