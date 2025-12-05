Fotografije dneva (5. 12.)

Galerija

Portret Devi, ženske v tančici v vasi v Radžastanu. Devi je ponosna, da je v svojo vas v zahodni Indiji prinesla luč in upanje, saj se je lotila sončne elektrarne prek programa za ženske, kot je ona. Njihovi možje trpijo zaradi kroničnih bolezni, kot je silikoza, zaradi rudarskega dela. Ocenjujejo, da v rudnikih po Radžastanu dela 2,5 milijona ljudi, ki pridobivajo peščenjak, marmor ali granit za manj kot 6 dolarjev na dan. Foto: Himanshu Sharma/Afp