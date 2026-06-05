Fotografije dneva (5. 6.)

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Palestinski deček sedi blizu ruševin uničene hiše po včerajšnjem izraelskem napadu. Prebivalce okrožja so pred napadom opozorili naj se evakuirajo. Zawaido v osrednjem delu Gaze še vedno pretresa vsakodnevno nasilje, saj je več kot polovica območja pod izraelskim vojaškim nadzorom, kar kljub pogojem premirja ni v skladu z določili. Izrael je od začetka premirja ubil najmanj 936 ljudi. FOTO: Eyad Baba/Afp