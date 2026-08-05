Fotografije dneva (5. 8.)

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Pogled na stopljeno košarkarsko tablo in obroč med zoglenelimi ostanki cerkve Riverside Real Life Church, ki je pogorela med požarom Old Trails v mestu Spokane v zvezni državi Washington. Ameriške oblasti so 3. avgusta 2026 aretirale moškega zaradi suma podtaknjenega požara v povezavi z največjim od treh požarov, ki so divjali v okolici mesta Spokane na severozahodu ZDA, FOTO: Josh Edelson/Afp