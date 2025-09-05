Fotografije dneva (5. 9.)

Galerija

Izrael nadzoruje 40 odstotkov ozemlja mesta Gaza. Ofenziva v prihodnjih dneh se bo še naprej širila in stopnjevala, saj bo Izrael povečeval pritisk na palestinsko gibanje Hamas, dokler ta ne bo poražen. Izrael je bombardiral okrožja Zajtun, Sabra, Tufa in Šejaja v mestu Gaza s kopnega in iz zraka, medtem ko so tanki prodrli v vzhodni del okrožja Šejk Radvan SZ od središča mesta, pri čemer so uničili hiše in povzročili požare v šotoriščih. Misija Izraela bo končana, ko bodo osvobojeni vsi zajeti Izraelci in bo v Gazi končana vladavina Hamasa. Po koncu vojne bodo tam uvedli vojaško oblast. Izraelski napadi v četrtek so v mestu terjali več kot 30 življenj, na celotnem palestinskem ozemlju pa je bilo ubitih najmanj 64 Palestincev. Foto: Eyad Baba/Afp