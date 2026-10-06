Fotografije dneva (6. 10.)

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Protestniki držijo zastavo Komunistične partije, medtem ko gori smetnjak, na demonstracijah v Barceloni proti izselitvam in visokim najemninam. Španski socialistični premier je včeraj razpisal predčasne volitve za 29. november, potem ko je parlament zavrnil ukrepe za pomoč na stanovanjskem področju, ki jih je predlagala njegova manjšinska vlada, in to sredi vsesplošnih protestov proti izselitvam in visokim najemninam. FOTO: Manaure Quintero/Afp