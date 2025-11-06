Fotografije dneva (6. 11.)

Galerija

Dijana Hrka, mati ene od žrtev nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, nagovarja protivladne protestnike v bližini stavbe srbskega parlamenta v Beogradu med svojim četrtim dnem gladovne stavke, s katero zahteva pravico za vse žrtve nesreče. Protesti so sledili shodu v Novem Sadu, kjer se je zbralo na deset tisoče protivladnih protestnikov, da bi obeležili prvo obletnico usodnega zrušitve strehe železniške postaje. Foto: Andrej Isaković/Afp