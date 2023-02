Fotografije dneva (6. 2.)

Odpri galerijo

Od 4. do 21. februarja 2023 se vrača Beneški karneval. Spektakularnim predstavam na vodi je dodana vrnitev veličastnih parad v maskah, ki potekajo tako na celini, kot na čarobnih beneških otokih. Elementi zemlje, vode, ognja in zraka se premikajo od izvora k izvirnosti, da postanejo edinstven in nepopoln element neponovljivega jaza. »Vzemite si čas za osnovna naravna znamenja« je namreč naslov Beneškega karnevala 2023. Foto: Remo Casilli/Reuters