Fotografije dneva (6. 2.)

Zvezni agenti ICE so pridržali protestnika pred stanovanjsko stavbo v Minneapolisu. Trump je namignil, da bi bil morda potreben mehkejši pristop k priseljevanju, saj je njegova administracija sporočila, da bodo iz Minnesote umaknili 700 zveznih policistov, vendar se množične deportacije ne bodo ustavile. Smrtonosno streljanje dveh protestnikov s strani zveznih policistov v Minneapolisu prejšnji mesec je v ZDA sprožilo množično ogorčenje in pozive h koncu priseljenskih racij v tem mestu, vendar Trumpova administracija ne želi spremeniti smeri. FOTO: Charly Triballeau/Afp