Fotografije dneva (6. 3.)

Odpri galerijo

23-letna Savannah McCarthy iz Duranga v Koloradu na svojem konju dirka po Harrison Avenue, medtem ko vleče smučarja Haydena Lapointa med 75. letnim tekmovanjem Leadville Ski Joring. McCarthyjeva pogosto sodeluje z elitnimi smučarji in je osemkratna zmagovalka odprte divizije, zaradi česar se je je prijel vzdevek kraljica Harrisona. Ski joring, ki izvira iz Skandinavije, je bil z leti prilagojen tako, da vključuje ekipo, ki jo sestavljata jezdec in smučar, ki morata za točke premagovati skoke, slalomska vratca in kopja na obročih. V Leadvillu, najvišje ležečem mestu v Severni Ameriki z nadmorsko višino 3094 m poteka tovrstno tekmovanje že od leta 1949. Foto: Jason Connolly/Afp