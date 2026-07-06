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    Svet

    Fotografije dneva (6. 7.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    28-letni Rodgers Oloo Magutha, znan kot »Nairobi Birdman« (Ptičji mož iz Nairobija), med zbiranjem odpadne plastike na odlagališču v Kayoleju, revnejši soseski na obrobju Nairobija. Na glavi nosi črnega lunja, medtem ko nad njim letajo druge divje ptice. Rodgers se je prelevil v enega najbolj nenavadnih kenijskih ljubiteljskih naravovarstvenikov. Rogers, ki živi v skromni enosobni hiši v soseski Kayole, je znan po tem, da rešuje poškodovane divje ptice – od vran, golobov in sov do črnih lunjev in drugih ujed. Ptice rehabilitira in jih, kadar je to mogoče, vrne v naravo, nekatere pa ostanejo v njegovi oskrbi. Zaradi videoposnetkov na družbenih omrežjih, ki prikazujejo, kako ptice hrani z istega krožnika, jim dovoli prosto gibanje po hiši ter hodi po mestu, medtem ko mu sledijo jate ptic, je postal prava lokalna znamenitost. Za preživetje sebe in ptic zbira odpadno plastiko za reciklažo iz rek v Nairobiju. Pravi, da to delo odraža njegovo zavezanost varovanju okolja. FOTO: Luis Tato/Afp
    Galerija
    28-letni Rodgers Oloo Magutha, znan kot »Nairobi Birdman« (Ptičji mož iz Nairobija), med zbiranjem odpadne plastike na odlagališču v Kayoleju, revnejši soseski na obrobju Nairobija. Na glavi nosi črnega lunja, medtem ko nad njim letajo druge divje ptice. Rodgers se je prelevil v enega najbolj nenavadnih kenijskih ljubiteljskih naravovarstvenikov. Rogers, ki živi v skromni enosobni hiši v soseski Kayole, je znan po tem, da rešuje poškodovane divje ptice – od vran, golobov in sov do črnih lunjev in drugih ujed. Ptice rehabilitira in jih, kadar je to mogoče, vrne v naravo, nekatere pa ostanejo v njegovi oskrbi. Zaradi videoposnetkov na družbenih omrežjih, ki prikazujejo, kako ptice hrani z istega krožnika, jim dovoli prosto gibanje po hiši ter hodi po mestu, medtem ko mu sledijo jate ptic, je postal prava lokalna znamenitost. Za preživetje sebe in ptic zbira odpadno plastiko za reciklažo iz rek v Nairobiju. Pravi, da to delo odraža njegovo zavezanost varovanju okolja. FOTO: Luis Tato/Afp
    Dejan Mijović
    6. 7. 2026 | 12:02
    0:29
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    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (3. 7.)

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    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
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    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
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    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
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    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
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    6. 7. 2026 | 13:30
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    Minister za finance ocenjuje, da so javnofinančne razmere obvladljive, glavni izziv pa vidi v hitri rasti odhodkov in plač v javnem sektorju.
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    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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