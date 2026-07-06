Fotografije dneva (6. 7.)

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28-letni Rodgers Oloo Magutha, znan kot »Nairobi Birdman« (Ptičji mož iz Nairobija), med zbiranjem odpadne plastike na odlagališču v Kayoleju, revnejši soseski na obrobju Nairobija. Na glavi nosi črnega lunja, medtem ko nad njim letajo druge divje ptice. Rodgers se je prelevil v enega najbolj nenavadnih kenijskih ljubiteljskih naravovarstvenikov. Rogers, ki živi v skromni enosobni hiši v soseski Kayole, je znan po tem, da rešuje poškodovane divje ptice – od vran, golobov in sov do črnih lunjev in drugih ujed. Ptice rehabilitira in jih, kadar je to mogoče, vrne v naravo, nekatere pa ostanejo v njegovi oskrbi. Zaradi videoposnetkov na družbenih omrežjih, ki prikazujejo, kako ptice hrani z istega krožnika, jim dovoli prosto gibanje po hiši ter hodi po mestu, medtem ko mu sledijo jate ptic, je postal prava lokalna znamenitost. Za preživetje sebe in ptic zbira odpadno plastiko za reciklažo iz rek v Nairobiju. Pravi, da to delo odraža njegovo zavezanost varovanju okolja. FOTO: Luis Tato/Afp