Fotografije dneva (6. 9.)

Udeleženci plešejo na lzadnjo noč vsakoletnega festivala Burning Man. Več kot 70 tisoč udeležencev festivala je obtičalo v puščavi Black Rock v ameriški zvezni državi Nevada, ki se je zaradi silovitega neurja z močnim dežjem spremenila v blato. Oblasti so ljudi pozvale, naj varčujejo z vodo, hrano in gorivom. Neurje naj bi zahtevalo eno življenje. Pesek v puščavi Black Rock, kjer je običajno suho in prašno, se je zaradi neurja spremenil v globoko in spolzko blato, tako da udeleženci s festivala niso mogli oditi. Ceste, ki vodijo do prizorišča festivala, so bile do včeraj neprevozne. Foto: Julie Jammot/Afp