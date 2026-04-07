Fotografije dneva (7. 4.)

Štiričlanska posadka Nasine misije Artemis II je peti dan poleta proti Luni dosegla svoj cilj obleteti Luno. Prvič po več kot pol stoletja so človeške oči spet ugledale oddaljeno stran našega naravnega satelita. Ob približno 00.30 po našem času so astronavti misije Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Jensen - podrli nov mejnik v raziskovanju vesolja. Noben človek v zgodovini še ni bil toliko oddaljen od Zemlje kot oni. V tistem trenutku so bili od površja našega planeta oddaljeni 406.773 kilometre. FOTO: Handout/Afp