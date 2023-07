Fotografije dneva (7. 7.)

Odpri galerijo

Med tekom bikov na festivalu San Fermin v španski Pamploni je prišlo do več manjših poškodb. Tisoče ljudi se vsako leto udeleži tedenskega festivala in njegovega znamenitega »encierra« (teka pred biki). Vsak dan ob 8. uri izpustijo šest bikov, ki tečejo iz svoje ograde do arene po ozkih ulicah starega mesta na 850 metrov dolgi progi, medtem ko se tekači pred njimi trudijo ostati blizu bikov, ne da bi padli. Foto: Miguel Riopa/Afp