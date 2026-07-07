Fotografije dneva (7. 7.)

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Udeleženci tečejo pred biki z ranča Fuente Ymbro med prvim tekom z biki v okviru festivala San Fermín v Pamploni na severu Španije. Vsako leto se tega tedenskega festivala in njegovih znamenitih »encierrosov« oziroma tekov z biki udeleži več deset tisoč ljudi. V okviru dogodka vsak dan ob 8. uri zjutraj izpustijo šest bikov, ki po 850-metrski progi stečejo iz ograde v areno skozi ozke ulice starega mestnega jedra, medtem ko tekači pred njimi poskušajo ostati v njihovi bližini, ne da bi padli ali utrpeli opekline. FOTO: Jorge Guerrero/Afp