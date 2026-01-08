Fotografije dneva (8. 1.)

Galerija

Agenti službe za priseljevanje in carine (ICE) so danes v Minneapolisu v bližini Roosevelt High School pridržali osebo. Agent službe za priseljevanje in carine (ICE) je včeraj v Minneapolisu ubil žensko, ki je med racijo z vozilom zapirala ulico. Žrtev je 37-letna ameriška državljanka Renee Nicole Good, mati treh otrok, ki se je nedavno preselila v Minnesoto. Njen nekdanji mož je dejal, da je pripeljala šestletnega sina v šolo in se je želela vrniti domov, ko je na zasneženi ulici zagledala agente ICE, ki so jo ubili. Foto: Kerem Yucel/Afp