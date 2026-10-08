Fotografije dneva (8. 10.)

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Demonstranti so se zbrali včeraj zvečer na ulicah Madrida po novici, da je v bolnišnici v Madridu umrla 87-letna upokojenka Maricarmen Abascal. Njena prisilna deložacija je sprožila vsenarodne proteste zaradi kronične stanovanjske krize v Španiji in politično razpravo, ki je privedla do predčasnih volitev. Abascalova je postala simbol razmer na španskem stanovanjskem trgu 23. septembra, ko so jo na nosilih izselili iz njenega dolgoletnega doma v Madridu, potem ko je nepremičninsko podjetje, v lasti katerega je bilo stanovanje, drastično zvišalo najemnino. FOTO: Thomas Coex/Afp