Fotografije dneva (8. 5.)

Kombinacija fotografij prikazuje britanskega kralja Karla III. s cesarsko državno krono in britansko kraljico Camillo, ki mahata z balkona Buckinghamske palače po ogledu preleta kraljevih letalskih sil po kronanju in britansko kraljico Elizabeto II v spremstvu svojega moža princa Filipa, vojvode edinburškega ki maha množici z balkona Buckinghamske palače 2. junija 1953, po kronanju v opatiji Westminter. Sobotno kronanje je bilo prvo v Veliki Britaniji po 70 letih in šele drugo v zgodovini, ki so ga prenašali po televiziji. Foto: Oli Scarff/Afp