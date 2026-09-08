Fotografije dneva (8. 9.)

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Udeleženci spremljajo predstavitev o Hormuški ožini med forumom Hili 2026 v Abu Dabiju. Na dvodnevnih strateških razpravah bodo osvetlili nedavne dogodke, preobrazbo in strateške odločitve, ki bodo na novo oblikovale podobo Zaliva in sveta. V dialogu z oblikovalci politik in vodilnimi strokovnjaki raziščite prihodnost regionalne varnosti, trgovinskih in energetskih koridorjev ter tehnologije, pa tudi vlogo srednje velikih sil pri oblikovanju stabilnejšega in bolj povezanega sveta. FOTO: Fadel Senna/Afp