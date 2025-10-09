Fotografije dneva (9. 10.)

Galerija

Dora (v sredini), ženska, ki je prestala dvojno mastektomijo, sodeluje na protestu v Sevilli zaradi neuspehov pri presejalnih pregledih raka dojk, ki ga je sklicalo združenje za raka dojk AMAMA. Andaluzijsko združenje žensk, ki so prebolele raka dojk namerava tožiti regionalne oblasti zaradi zamud pri presejalnih pregledih za raka. Regionalna vlada, ki jo vodi španska konservativna Ljudska stranka, je napovedala načrt za izredne razmere za reševanje morebitnih neuspehov. Uradniki so priznali, da približno 2000 žensk v zadnjih letih ni bilo nikoli obveščenih o rezultatih mamogramov, opravljenih v javnih bolnišnicah. Foto: Cristina Quicler/Afp