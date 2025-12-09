Fotografije dneva (9. 12.)

Galerija

Deček z motiko se pridruži skupini kmetov na poti na delo na ozemlju Masisi v vzhodnem delu DR Konga. 6-letnik zasluži 5000 kongovskih frankov oziroma približno 2,5 dolarja na delovni dan na lokalni kmetiji v Mushakiju, kjer so zemljiški prepiri vir težav, odkar je DR Kongo leta 1960 postal neodvisen od Belgije. Foto: Jospin Mwisha/Afp