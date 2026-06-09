Fotografije dneva (9. 6.)

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Članice mednarodne radikalne feministične aktivistične skupine FEMEN so včeraj sodelovale na demonstracijah na trgu Place Vendome pred francoskim ministrstvom za pravosodje v Parizu. Po umoru 11-letne deklice Lyhanne so protest organizirali kolektiv Mouv'Enfants in druge organizacije, ter zahtevali zakon proti nasilju nad mladoletniki ter odstop ministra za pravosodje Géralda Darmanina. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp
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