Fotografije dneva (9. 9.)

Galerija

Demonstranti nosijo poškodovano žrtev med protestom pred parlamentom v Katmanduju 8. septembra 2025, na katerem so obsodili vlado zaradi prepovedi družbenih medijev in korupcije. Nepalska policija je 8. septembra uporabila solzivec in vodne topove, da bi razgnala tisoče demonstrantov, ki so od vlade zahtevali odpravo prepovedi družbenih medijev in boj proti korupciji v državi. Foto: Prabin Ranabhat/Afp