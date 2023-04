Fotografije tedna

Odpri galerijo

Na Filipinih so ob velikem petku prvič po izbruhu pandemije covida-19 tradicionalno križali spokornike. Hkrati so se številni sami bičali po hrbtu, s čimer se na Filipinih vsako leto spomnijo trpljenja in smrti Jezusa Kristusa. Vlogo Jezusa je na slovesnosti odigral Wilfred Salvador, 66-letni nekdanji lokalni ribič. Skozi dlani in stopala so mu zabili žeblje, ki pa so jih po nekaj minutah odstranili. Foto: Jam Sta Rosa/Afp