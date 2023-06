Fotografije tedna

Odpri galerijo

Liz Benitez in Gladys Mesa iz velikih zabojnikov na osrednji tržnici v Buenos Airesu vlečeta kilograme sadja in zelenjave. Sosedi z obrobja Buenos Airesa sta zadnji dve leti z vlakom in avtobusom vsak teden prepotovali 20 km z nakupovalnim vozičkom in vsaka z dvema vrečkama. To je naporno opravilo, vendar je to edini način, da preživita v državi s pošastno inflacijo, ki se je v zadnjih 12 mesecih povečala za 114 %. Argentina ima eno najvišjih stopenj inflacije na svetu, hrana pa je ena od postavk z najvišjo rastjo, in sicer 117 % od junija 2022 do maja 2023. Foto: Luis Robayo/Afp