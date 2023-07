Fotografije tedna

Odpri galerijo

Ženska občuduje umetniško delo z naslovom »Upanje na pike, zakopane v neskončnost, bo večno prekrilo vesolje«, na razstavi japonske umetnice Yayoi Kusama z naslovom »Ti, jaz in baloni« v galeriji Aviva Studios v Manchestru. Razstava, se je za javnost odprla 30. junija in bo trajala do 28. avgusta 2023, je del mednarodnega festivala Manchester 2023. Foto: Oli Scarff/Afp