Fotografije tedna

Odpri galerijo

Člani masajske skupnosti pojejo in skačejo na uvodnem kulturnem tednu Maa, imenovanem The Maa-Festival, katerega namen je spodbujati mir, turizem in kulturno izmenjavo, ko se gnuji vsako leto preselijo čez mejo v Nacionalni rezervat Maasai Mara, okrožje Narok. Foto: Thomas Mukoya/Reuters