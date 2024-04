Fotografije tedna

Odpri galerijo

Nad Atene se je spustila dramatična oranžna meglica, ko je veter nad južno Grčijo prinesel tone puščavskega prahu iz afriške Sahare. Po besedah strokovnjakov je to eden najhujših tovrstnih izrednih vremenskih dogodkov, ki so od leta 2018 prizadeli Grčijo. Iz Sahare se na leto dvigne od 60 do 200 milijonov ton puščavskega prahu, večina se hitro spusti na zemljo, majhni delci pa prepotujejo velike razdalje. Foto: Angelos Tzortzinis/Afp