Fotografije tedna

Intervju z miniaturno pudljico, zmagovalko pasje razstave Westminster Kennel Club v New Yorku. Sage, kot jo imenujejo, je zmagala v kategoriji Best in Show in v skupini nešportnih psov. Je četrti miniaturni pudelj, ki je v zgodovini Westminstrske razstave osvojil Best in Show. Foto: Andrew Kelly/Reuters