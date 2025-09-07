Fotografije tedna

Galerija

Pogled na instalacijo s silhueto ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vrvicami, ki segajo iz njegovih rok do figure izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, z angleškim sloganom »Želiš rešiti?! Reši! Ne govori!«, ki je bila 5. septembra 2025 izdelana na plaži pred podružnico ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu, ob 700. dnevu ujetništva izraelskih talcev, ki jih palestinski militanti zadržujejo v Gazi od napadov oktobra 2023 in trajajoče vojne proti Hamasu. Foto: Jack Guez/Afp