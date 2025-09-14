Fotografije tedna

Galerija

Oskrbnik živalskega vrta Polonezkoy v Istanbulu ljubkuje mladiča zahodne nižinske gorile po imenu Zeytin. Deset mesecev po prihodu v živalski vrt osebje živalskega vrta pravi, da je Zeytin povsem drugačno bitje od travmatiziranega dojenčka, ki so ga pripeljali v hribe zunaj Istanbula, da bi si opomogel od trgovine z ljudmi. Njegovo okrevanje pomeni, da bo Zeytin, za katerega velja, da je ogrožena zahodna nižinska gorila, kmalu poslan nazaj v Nigerijo, od koder prihaja. Foto: Ozan Kose/Afp