Fotografije tedna

Galerija

Protestniki so se spopadli s policijo na železniški postaji Milano Centrale ob robu vsedržavne stavke, ki jo je 22. septembra 2025 organiziral sindikat Unione Sindacale di Base. Sindikat USB je organiziral 24-urno nacionalno splošno stavko v vseh sektorjih, v kateri zahteva, da vlada takoj prekine odnose z državo Izrael v znak solidarnosti s palestinskim ljudstvom in globalno flotilo Sumud. Foto: Piero Cruciatti/Afp